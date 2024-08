Corpo de homem é encontrado com sinais de execução às margens do rio Amazonas em Santarém

Um corpo foi encontrado às margens do r​io Amazonas, na Comunidade Patacho, localizada na região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. O achado macabro ocorreu por volta das 15h deste sábado (10).

De acordo com relatos dos moradores responsáveis pela descoberta, a vítima, um homem ainda não identificado, estava com as mãos amarradas para trás com cordas e fios elétricos. Um pano estava amarrado em sua cabeça.

O estado em que o corpo foi encontrado aponta para uma morte violenta. Os indícios sugerem à polícia que o homem foi amarrado, para não ter chance de defesa, e possivelmente asfixiado ou agredido antes de ser descartado no rio.

A vítima possui várias tatuagens, o que poderá ser determinante para ajudar na identificação da vítima.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo, bem como exames cadavéricos necessários, para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do possível assassinato. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Santarém.