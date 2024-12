Corpo de homem é encontrado com marcas de violência em Uruará

​O corpo de um homem identificado como Diego Santos Silva, de 27 anos, foi encontrado na manhã da última quarta-feira (25), na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. Segundo a polícia, o homem foi morto com pelo menos seis golpes de arma branca, em um crime que ainda está cercado de mistério.

O corpo foi localizado na esquina da ​avenida Central com a ​rua Olavo Bilac, em uma área periférica da cidade. Diego vestia apenas shorts e camisa, e a suspeita é de que o homicídio tenha ocorrido durante a madrugada. Moradores próximos ao local afirmara​m não ter ouvido ou visto nada que possa ajudar na elucidação do crime.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Civil já iniciou as investigações, mas a autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas. Informações que possam auxiliar na identificação dos envolvidos podem ser repassadas anonimamente às autoridades​, por meio do disque-denúncia 181.