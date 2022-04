Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição às margens de um rio, no Marajó

O corpo de um homem cuja identidade não foi divulgada foi encontrado às margens do rio, no interior do município de Chaves, no Marajó, neste sábado, 23. O cadáver estava em um local de difícil acesso e em avançado estado de decomposição. O corpo foi resgatado por equipes dos órgãos de segurança.

“Por meio de uma ação integrada, equipes das forças de segurança se uniram para realizar o resgate de um corpo que se encontrava há três dias desaparecido no interior de Chaves. No local era impossível descer uma aeronave e não havia recursos suficientes para o transporte seguro por via aérea. Dessa forma, foram mobilizadas embarcações locais, da Polícia Militar e do Grupamento Fluvial para que esse transporte fosse possível”, detalhou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.



Uma lancha local transportou os homens do Corpo de Bombeiros juntamente com a vítima até Santa Cruz do Arari. De lá seguiram por meio de uma embarcação da Polícia Militar para o porto de Camará, em Salvaterra, de onde estão sendo transportados através da lancha blindada do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu) para Belém. A previsão de chegada está estabelecida ainda para esta noite. A Polícia Científica do Pará já foi acionada e aguarda a chegada do corpo para os exames periciais para que ele possa ser liberado. Todo o trabalho já contou com duração de mais de 15 horas ininterruptas e envolveu equipes de cinco órgãos de segurança.



A circunstância do fato está sendo apurada. Ainda não se sabe se a causa da morte foi acidental ou por ação criminosa. As investigações foram realizadas pela Polícia Civil com a ajuda da perícia feita pela Polícia Científica do Pará.