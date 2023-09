Corpo de homem com marcas de baleamento é encontrado à beira da estrada, em Benevides

O corpo de um homem foi encontrado, à beira da estrada, no bairro Maguari, no município de Benevides. Uma guarnição do 39º BPM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações e esteve no local por volta das 7 horas desta quarta-feira (13), confirmando tratar-se de um homicídio.

O homem foi baleado. Os policiais militares isolaram a cena do crime. A Polícia Científica também foi acionada. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do homicídio.