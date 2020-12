Corpo de homem amarrado é encontrado em Marabá

Policiais encontraram em Marabá, na tarde desta terça-feira (8), o corpo de um homem aparentemente jovem, amarrado com as mãos para trás, nas margens da rodovia BR-155 (sentido Marabá-Eldorado do Carajás), a três quilômetros do posto ferroviário. O fato se deu por volta das 15 horas.

A vítima estava com as mãos amarradas (Reprodução)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram os primeiros a checar ao local onde estava o cadáver. À primeira vista, pensou-se em um acidente com vítima fatal. Com apoio da Polícia Civil, peritos do Instituto Médico Legal (IML) viraram o corpo e constataram que o homem estava com as mãos amarradas. Assim, a Polícia passou a trabalhar com a indicação de se tratar de um homicídio.

À tarde, a vítima não foi identificada. O corpo dela foi encaminhado para necropsia no IML, a fim de se detectar a causa do assassinato.