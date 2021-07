Corpo de grávida que estava desaparecida é encontrado em Óbidos

O corpo da grávida Nilce Moraes, de 30 anos, foi encontrado na terça-feira (27) na região do Mamaurú, área rural de Óbidos, no oeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde o dia 23 de julho.

De acordo com familiares, Nilce Moraes estava grávida de quatro meses e foi vista pela última vez ao sair de casa com o companheiro. Eles teriam ido à casa de um amigo. De lá, Nilce saiu sozinha para comprar roupa no centro da cidade e nunca mais foi vista.

Segundo moradores, o corpo de Nilce foi encontrado em avançado estado de decomposição. Caçadores passavam pelo local e perceberam a presença de muitos urubus, além de um odor muito forte.

Ao se aproximarem, os caçadores perceberam que se tratava do corpo de uma mulher. Ela estava sem as roupas.

A polícia foi acionada e o corpo foi removido. O companheiro de Nilce fez o reconhecimento no hospital. O caso está sendo investigado como feminicídio. Nenhum suspeito foi preso até o momento. As informações são do G1 Santarém.