Corpo de empresário morto a tiros é velado em Castanhal

O corpo do empresário Cairo Lindemberg Ribeiro Ferreira, de 25 anos, assassinado a tiros na noite de domingo (11), está sendo velado no ginásio poliesportivo do bairro da Betânia, em Castanhal.

O sepultamento será realizado na terça-feira (12), às 8h, no cemitério público da vila do Apeú.

Amigos e familiares lamentam a morte do empresário. Evandro Silva destacou a surpresa e a dor com a perda: “Inacreditável tudo isso que está acontecendo. Estar aqui velando o meu amigo. Fazia tempo que não falava com ele, mas sempre o acompanhava pelas redes sociais.”