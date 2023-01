Corpo de criança desaparecida é encontrado em rio neste domingo, em Moju

O corpo de uma criança de 4 anos foi encontrado na manhã deste domingo (15), no interior do município de Mju. A menina identificada como Ana Carolina estava desaparecida desde última sexta-feira (13), depois de ter caído em um rio. O cadáver foi encontrado pelos Bombeiros por volta das 11h, próximo ao local onde havia desaparecido.

O corpo da menina foi encaminhado para a perícia científica, de acordo com informações da Polícia Civil. Antes do desaparecimento, Ana teria ido até o rio para lavar os pés, por volta das 15h da sexta-feira (13), foi então que caiu de uma ponte.

Uma testemunha contou que Ana tinha ido lavar os pés, pois iria fazer uma ligação para sua avó em seguida. A mãe da criança estava no banheiro no momento do acidente, e não viu o que ocorreu no momento. Ainda segundo a testemunha, foi uma criança de 2 anos, o irmão de Ana, quem avisou que a menina estava na água.