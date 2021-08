Corpo de Bombeiros combateu 181 focos de incêndios no Pará

Durante os dias 16 e 26 deste mês, 181 focos de incêndios foram combatidos, no Pará. Também houve 130 ações preventivas e 225 focos de calor foram detectados no Estado. A ação faz parte da Operação Fênix, cujo principal objetivo é coibir incêndios florestais. Ao todo, 80% de pontos incêndios florestais foram debelados nesse período, de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Essa é a terceira edição da Operação Fênix e, segundo o governo estadual, o êxito do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil tem, como uma de suas fontes, o planejamento elaborado pelo Comando Operacional da Corporação. Esse planejamento consiste na distribuição de Guarnições de Combate a Incêndios Florestais (GCIF's) em seis bases alocadas em diferentes pontos do Estado, estatisticamente comprovados como de maior incidência de focos de calor, com base no ano de 2020.

Outro fator que tem contribuído com as ações da Operação Fênix 2021 é o suporte de ferramentas para monitoramento via satélite, disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Operação Guardiões do Bioma. Essa parceria consiste no monitoramento, em tempo real, de focos de calor de forma a coibir a prática de queimadas, que podem evoluir para incêndios florestais.