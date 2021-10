Corpo de barbeiro que estava desaparecido é encontrado em Conceição do Araguaia

O cadáver do barbeiro Elias Soares Coelho, de 57 anos, foi encontrado por um pescador neste domingo (24) boiando próximo da praia Clube, no rio Araguaia, em Conceição do Araguaia, na região sul do Estado. Familiares informaram que o homem estava desaparecido desde a última quinta-feira (21) e que foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

O pescador que encontrou o corpo, já em estado de decomposição, relatou que arrastou o cadáver para a praia e informou a Polícia Militar, que esteve no local realizando os procedimentos preliminares. A vítima não apresentava sinais de lesões ou perfurações. Com informações do Correio de Carajás.

Posteriormente, a Polícia Civil e uma equipe funerária foram acionadas para a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, onde foi realizada a perícia que indicará a causa da morte.

Ainda de acordo com familiares, Elias saiu de casa na última quinta-feira e não havia informado onde iria. Desde então, a família se mobilizou para procurá-lo, pois frequentemente ingeria bebida alcoólica.