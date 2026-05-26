Corpo de advogada desaparecida em acidente com jet ski é encontrado próximo ao Combu, no Acará

O corpo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, foi localizado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26), no Furo São Benedito, na região próxima da Ilha do Combu, na área que pertence ao município do Acará. A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (24), após um acidente envolvendo uma moto aquática.

O corpo da vítima de afogamento foi encontrado por ribeirinhos, que acionaram as autoridades para relatar sobre a localização do cadáver. Após ser retirado do rio, o corpo foi levado ao Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF), depois seria removido pela Polícia Científica do Pará.

ADVOGADA-CORPO Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM Foto: DIVULGAÇÃO / CBM

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), com apoio da Marinha do Brasil e de amigos da advogada. O corpo foi encontrado próximo ao local onde o jet ski utilizado por Anna Carolina havia sido localizado anteriormente, na região da Prainha do Combu.

Segundo informações preliminares, a advogada navegava sozinha quando caiu na água. Amigos relataram que uma lancha teria passado próximo ao jet ski, provocando uma onda que fez com que ela perdesse o equilíbrio. A suspeita é de que Anna tenha batido a cabeça na moto aquática antes de cair no rio.

Durante as buscas realizadas ainda na segunda-feira (25), equipes localizaram o colete de proteção usado pela vítima. O equipamento estava parcialmente aberto.

Buscas

A operação de buscas contou com atuação de mergulhadores e equipes especializadas do 1º Grupamento Marítimo Fluvial. Na segunda-feira (25), os bombeiros chegaram a utilizar sonar para tentar localizar a vítima na área do desaparecimento.

A Marinha do Brasil informou que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), que irá apurar as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) havia manifestado solidariedade à família, amigos e colegas da advogada durante o período de buscas. Anna Carolina possuía inscrição principal em Minas Gerais e suplementares no Pará, Paraná e Distrito Federal.