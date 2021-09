Corpo de adolescente desaparecido em praia de Santarém é localizado

Foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (20), o corpo de um adolescente na praia do Pajuçara, em Santarém, no oeste do Pará. O adolescente teria desaparecido nas águas da praia na tarde deste domingo (19).

Pelas informações preliminares, o adolescente, de 17 anos, estava brincando de nadar entre canoas com alguns colegas e acabou desaparecendo. As autoridades foram comunicadas e as buscas começaram pouco tempo depois.

As primeiras buscas foram feitas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar. Não houve sucesso. Os militares retomaram as buscas e o corpo do adolescente foi localizado após duas horas de mergulho.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) foi acionado para fazer a remoção do corpo e dar início aos exames necroscópicos e posterior liberação para a família.