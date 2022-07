Corpo de adolescente de 13 anos é encontrado queimado na rodovia Transamazônica

O corpo de uma adolescente de 13 anos foi encontrado queimado na margem da rodovia Transamazônica, também conhecida como BR-230. O achado de populares ocorreu na noite desta terça-feira (5), na entrada da Vila do Distrito Alvorada, km 140, município de Uruará, sudoeste do Pará. A Delegacia de Polícia Civil investiga o ocorrido. Com informações do site Debate Carajás.

As informações até então são de que a garota foi assassinada e, após, teve o corpo queimado. A Polícia Civil informou que após ser comunicada do fato, acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira para proceder com a remoção do cadáver e a realização de exame pericial, que pudesse contribuir com subsídios para o trabalho policial.

A menina estava desaparecida desde o último sábado (2) e teve o corpo reconhecido por pessoas da família dela. De acordo com informações de familiares, ela seria dependente química. A adolescente morava na Vila do Distrito Alvorada.