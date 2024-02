Corpo com perfurações no rosto é encontrado na zona rural de Tailândia, no Pará

O corpo de Antônio Deivison Pereira da Costa foi encontrado por uma guarnição do 45º Batalhão de Polícia Militar, neste domingo (25), na vicinal que dá acesso a vila Capelão, zona rural de Tailândia, nordeste do Pará.

As primeiras informações indicam que o homem foi morto com golpes de faca, sendo atingido no rosto, durante uma briga. Investigações preliminares da polícia apontam que Antônio morava no distrito de Icoaraci, em Belém, e estava em Tailândia para visitar a mãe, ainda segundo o portal Tailândia.

Aos policiais, a mãe de Antônio informou que ele saiu de casa para pagar uma conta em um bar na vila Capelão. A suspeita é que Antônio tenha sido seguido e abordado enquanto voltava para casa durante a madrugada.

O corpo foi localizado pela polícia no início da manhã deste domingo. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime e nem sobre a motivação da morte de Antônio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e foi informada pela PC que equipes da Delegacia de Tailândia solicitaram perícias e ouvem testemunhas para auxiliar nas investigações do crime.