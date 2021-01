Corpo amarrado é encontrado em apartamento na Dr. Freitas

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio apartamento em um condomínio de prédios na avenida Dr. Freitas, bairro da Pedreira, na noite deste domingo (10).

A Polícia Civil e o Corpo dos Bombeiros estiveram no local e se depararam com o corpo da vítima estirado no chão, de bruços e amarrado.

De acordo com a Polícia, ele morreu por asfixia mecânica. O Instituto Médico Legal esteve no local, realizou a avaliação inicial e removeu o corpo por volta das 22h.

Alguns membros da família da vítima chegaram ao local na noite deste domingo. Outros já teriam dito que ele estava desaparecido.

No condomínio, moradores alegam que sentiram um odor forte que provavelmente estaria vindo do apartamento da vítima, o que motivou a chamada dos policiais.

Oficialmente, a vítima segue não identificada. Moradores do condomínio porém afirmam que se trata de Francinei Monteiro.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está investigando o caso e, por agora, não pode fornecer mais informações para não atrapalhar as investigações.