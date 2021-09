Coronel da reserva troca tiros com assaltantes na Cremação

Na noite desta quarta-feira, 01, um coronel da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA) ficou levemente ferido ao intervir em um assalto no bairro da Cremação, em Belém. O coronel Rosinaldo Conceição disse que está bem, mesmo após o carro em que ele estava ser atingido por tiros disparados por criminosos.

Em nota, a PMPA informou que o oficial da reserva interveio na tentativa de roubo ocorrido na rua dos Pariquis, ocasião em que trocou tiros com os suspeitos que fugiram do local. "O oficial sofreu apenas ferimentos leves provocados por estilhaços e passa bem. Equipes do 20º BPM, responsável pelo policiamento no bairro e de outras unidades da PM reforçaram o policiamento na área para tentar prender os homens, porém eles não foram localizados", diz o comunicado.

Em uma rede social, o coronel aposentado deu mais detalhes do caso. Segundo ele, dois homens em uma motocicleta estavam abordando uma senhora quando ele percebeu a ação criminosa. "Ao perceberem minha presença, o elemento da garupa sacou a arma. Imediatamente, efetuei dois disparos de dentro do carro para me defender da injusta agressão dos criminosos que em seguida empreenderam fuga", diz o policial.

Ele conta ainda que perseguiu, de carro, os suspeitos, que ao verem que o coronel se aproximava, efetuaram disparos em direção ao veículo dele, transfixando o para-brisas dianteiro e o retrovisor interno.

"O criminoso da garupa foi atingido, pois imediatamente após os meus disparos colocou a mão na altura do flanco direito. Lamento pela senhora que foi vítima dos criminosos, que perdeu sua bolsa com pertences e com certeza com dinheiro", diz o militar.

Depois de dizer que muitos amigos e familiares perguntarem por que ele correu risco de vida mesmo estando na reserva da PM, o coronel aposentado disse que teve um instinto de policial. "Se houver necessidade de intervir para salvar a vida de um cidadão de bem, farei quantas vezes for necessário, se oportunidade de segurança me favorecer", disse o coronel Rosinaldo.