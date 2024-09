Confusão no dia de São Cosme e Damião leva 28 detidos para delegacia no Guamá

A tradicional distribuição de bombons que acontece no dia de São Cosme e Damião, celebrado nesta sexta-feira (27/09), se transformou em confusão na avenida Barão de Igarapé-Miri, no bairro do Guamá, em Belém. O que era para ser uma brincadeira saudável se transformou em tumulto e corre-corre. Acionada, a Polícia Militar interveio e acabou detendo 28 pessoas, sendo 22 adolescentes e 6 adultos, que foram encaminhados para a Delegacia do Guamá.

Os adultos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os adolescentes foram encaminhados para o Conselho Tutelar. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram dezenas de jovens andando pela via do Guamá, alguns usando cabos de vassouras como arma e outros com os rostos cobertos por camisas.

Segundo o delegado Bruno Tuma, da Seccional do Guamá, os policiais militares intervieram para conter a confusão provocada pelo grupo de jovens que se deslocava pelas ruas do bairro em busca dos locais onde estavam sendo distribuídos os doces de Cosme e Damião.

"A Polícia Militar recebeu uma denúncia via Ciop de que estava tendo uma confusão na rua, uma espécie de arrastão. Ao chegarem no local, na avenida Barão de Igarapé-Miri, a equipe se deparou com o grupo atirando pedras e soltando fogos de artifício. Com a confusão, os comércios fecharam as portas. Os policiais conseguiram deter o grupo e levaram 28 pessoas para a delegacia", detalhou.

Os adultos foram autuados por tumulto contra a paz pública. Como nenhuma vítima se apresentou, apenas um TCO foi feito e os seis detidos foram liberados. Os responsáveis pelos adolescentes se apresentaram na delegacia, alguns deles acompanharam os jovens até o Conselho Tutelar.