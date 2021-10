Confira quais são os 4 golpes com máquinas de cartão mais aplicados

Após a repercussão de um golpe de máquina de cartão que ocasionou um prejuízo de R$ 27 mil no Sushi Ruy Barbosa, em Belém, confira os quatro golpes de máquina mais aplicados por bandidos e como prevenir seu estabelecimento dos danos causados.

Veja mais:

1 - TROCA DE MAQUININHA POS

O mesmo golpe que afetou o restaurante de Belém é o mais aplicado no mercado. No ato, o golpista troca a maquininha de cartão e coloca outra no lugar. Com o golpe, toda a transação realizada na máquina é desviada para os criminosos.

2 - COMPROVANTE DE COMPRA

Um pouco mais planejado que a troca de máquina, o golpista imprime um comprovante em outra máquina de mesma marca/modelo, com o valor da transação e leva até o estabelecimento. No momento que vai colocar a senha, com distração do vendedor, exibe o comprovante 'falso', que passa despercebido na operação. Isso gera déficit no caixa final, já que o golpista não pagou pela compra.

3 - GOLPE DO DELIVERY

O golpista, que se passa por entregador, apresenta uma máquina que não pertence ao estabelecimento solicitado, indicando que o visor está quebrado. Assim, ele coloca um valor muito acima do original, já que o cliente não pode perceber o erro. Isso gera uma má reputação para o estabelecimento, prejuízo ao consumidor e perda do valor do produto.

4 - ESTORNO DE VENDA

No momento da transação, o golpista digita a senha e, em seguida, digita os códigos para estorno do valor ao cliente. Em alguns casos, o estorno é feito diretamente com o banco do golpista, onde alega não reconhecer a compra. O golpe gera déficit no caixa do estabelecimento.

COMO PREVENIR:

1 - Fique atento ao número de autorização gerado na transição

2 - Controle a quantidade de vendas do dia

3 - Não aceite ou efetue pagamentos em links suspeitos

4 - Verifique atentamente os valores de compra e pagamento

5 - Armazene as informações de toda transição