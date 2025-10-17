Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Condutores de embarcação que quase afundou na Baía do Marajó não tinham habilitação, revela Marinha

Todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação, que navegava nas imediações, sem registro de feridos

O Liberal
fonte

Embarcação que quase afundou na noite de quinta-feira (17). (Reprodução)

A Marinha do Brasil informou, nesta sexta-feira (17), que o ferry boat Marajó Norte, que quase afundou na noite de quinta-feira (16), nas proximidades da Vila do Conde, em Barcarena (PA), não possuía condutores regularmente habilitados e transportava carga acima do pe​rmitido. O episódio ocorreu durante a viagem entre Belém e Curralinho, no arquipélago do Marajó, e provocou momentos de desespero entre os passageiros.

De acordo com a Marinha, todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação, que navegava nas imediações, sem registro de feridos. Uma equipe de inspetores da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) foi acionada para verificar a situação. A inspeção constatou as irregularidades e resultou na apreensão do ferry boat, que foi retirado de tráfego. O comandante da embarcação foi conduzido à Autoridade de Polícia Judiciária de Curralinho (PA) para a tomada das medidas cabíveis.

A Marinha também instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e responsabilidades do ocorrido. Até o momento, não há indícios de poluição hídrica.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos de pânico vividos pelos passageiros. Homens aparecem tentando retirar a água que invadia o interior da embarcação com baldes e recipientes improvisados, enquanto outros pedem socorro.

A professora Jaci Garcia, que estava a bordo, afirmou que o problema foi causado por excesso de carga. “Foi excesso de carga. Ainda há pouco eu comentava com a minha mãe que, como a gente vem a trabalho para essas viagens, já vem no automático. A única coisa que eu queria era colocar a minha rede”, contou.

Segundo ela, o Marajó Norte possuía quatro andares, sendo o primeiro completamente tomado por mercadorias, em uma área originalmente destinada a passageiros. “O primeiro estava cheio até o teto. Fui então para o segundo andar, onde consegui colocar minha rede. Havia ainda o terceiro andar, também com redes, e o quarto, que era a área da lanchonete.”

A professora relata que não houve qualquer orientação da tripulação durante o incidente. “Pela embarcação, não fizeram absolutamente nada. Não houve qualquer orientação. Para começar, nós nem tínhamos como identificar quem era tripulante e quem era passageiro, porque eles não estavam devidamente uniformizados. Ninguém orientou como deveríamos colocar os coletes. Isso foi algo que nós, passageiros, fizemos entre nós, um ajudando o outro”, relatou.

Com o agravamento da situação, passageiros começaram a acordar uns aos outros e colocar coletes. “Desci uma segunda vez e vi que a situação havia piorado. Subi e coloquei um colete. Um senhor tentou acalmar dizendo: ‘Gente, sem pânico, não precisa colocar coletes.’ Respondi: ‘Isso é uma questão de prudência, é o que todos deveriam estar sendo orientados a fazer.’ Começamos a acordar as pessoas, e nós mesmas distribuímos os coletes”, afirmou Jaci.

O socorro veio de outra embarcação, identificada como Bom Jesus, que retornou para realizar o resgate dos passageiros. “A empresa Bom Jesus já tinha passado pela gente e voltou para nos socorrer. Eu e outros passageiros começamos a pedir ajuda para familiares e amigos, e as autoridades de Curralinho conseguiram entrar em contato com a tripulação da Bom Jesus, que retornou para resgatar os passageiros. Graças a Deus”, contou.

Enquanto isso, a tripulação do Marajó Norte jogava sacos de cimento e outras mercadorias no rio para tentar aliviar o peso da embarcação, antes de retornar para Belém.

Segundo a Marinha, tanto o Marajó Norte quanto a embarcação que realizou o resgate seguiram viagem até o município de Curralinho. O inquérito instaurado pela CPAOR vai esclarecer as circunstâncias do incidente, as responsabilidades e eventuais penalidades.

A instituição reforçou que coloca à disposição da população os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, pelos números (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (mensagens), para informações e denúncias sobre situações que coloquem em risco a segurança da navegação, a vida humana nas vias fluviais ou o meio ambiente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

embarcação

marajó

marinha do brasil
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

EITA!

Condutores de embarcação que quase afundou na Baía do Marajó não tinham habilitação, revela Marinha

Todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação, que navegava nas imediações, sem registro de feridos

17.10.25 12h20

DESESPERO!

'Foi excesso de carga', diz passageira de ferry boat que quase naufragou na Baía do Marajó

O incidente ocorreu nas proximidades da Vila do Conde, em Barcarena, e, segundo relatos de passageiros, o barco transportava carga acima do permitido

17.10.25 10h28

DESESPERO!

Novas imagens mostram desespero de passageiros em embarcação que quase afundou na Baía do Marajó

De acordo com relatos de passageiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, em Abaetetuba, e teria sido provocado por uma suposta sobrecarga da embarcação

17.10.25 9h33

POLÍCIA

Pai é preso suspeito de matar homem por achar que ele influenciava seu filho no Pará

O preso foi encaminhado à unidade policial e está em processo de transferência para a Polícia Penal (Seap)

17.10.25 8h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pai é preso suspeito de matar homem por achar que ele influenciava seu filho no Pará

O preso foi encaminhado à unidade policial e está em processo de transferência para a Polícia Penal (Seap)

17.10.25 8h52

DESESPERO!

Novas imagens mostram desespero de passageiros em embarcação que quase afundou na Baía do Marajó

De acordo com relatos de passageiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, em Abaetetuba, e teria sido provocado por uma suposta sobrecarga da embarcação

17.10.25 9h33

DESESPERO!

'Foi excesso de carga', diz passageira de ferry boat que quase naufragou na Baía do Marajó

O incidente ocorreu nas proximidades da Vila do Conde, em Barcarena, e, segundo relatos de passageiros, o barco transportava carga acima do permitido

17.10.25 10h28

chamas

Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)

Moradores de um bloco de apartamentos foram surpreendidos pelas chamas que saíam da janela de um dos andares superiores

16.10.25 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda