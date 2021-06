Condutor parte para cima de motociclista com barra de ferro após colisão

Situações limite causadas pelo estresse da vida urbana são cada vez mais comuns, especialmente no trânsito. O resultado pode variar de pequenos acidentes a cenas de intolerância desproporcionais, como a que foi registrada na tarde desta sexta-feira (11), no bairro do Souza, em Belém, e divulgada pelo portal Ver-o-Fato.

No vídeo feito por um morador da área um carro e uma moto se envolvem em uma colisão que gerou apenas danos materiais. Mas, em vez da tradicional conversa entre as partes para saber a quem caberá o ônus do prejuízo, o que se vê é o condutor do carro visivelmente alterado se armar com uma barra de ferro e partir para cima do motociclista.

Em poucos minutos de uma discussão aparentemente acalorada entre os dois, o motorista, inconformado, passa a ameaçar o motoqueiro e chega a bater com a barra de ferro na moto, alegando que “é pra não te quebrar no meio”.

O vídeo não mostra o desfecho da briga, mas reproduz uma conduta vista com frequência no trânsito da Grande Belém.