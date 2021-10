Condutor atinge motociclista durante conversão na Independência e foge sem prestar socorro

Um motociclista ficou ferido ao ser atingido por um carro de passeio na avenida Independência, à altura do bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na noite desta quinta-feira (14). A vítima, identificada como José Luiz Araújo, se preparava para fazer uma conversão numa travessa próxima, quando foi atingida por um veículo modelo Renault Kwid, de cor preta, que também iria tomar a mesma direção.

Após o acidente, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima, que ficou no chão aguardando a chegada de uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). José Luiz foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) para ser examinado.

Porém, de acordo com informações de policiais do 29º Batalhão, que atenderam a ocorrência, aparentemente ele não sofreu nenhum ferimento grave. Apenas queixava-se de dores no pé direito, que acabou atingido pela motocicleta durante a queda.