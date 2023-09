Condições análogas à escravidão: PF resgata adolescente de 15 anos e mais 224 trabalhadores no Pará

Um adolescente de 15 anos foi retirado de trabalho análogo à escravidão em operações conjuntas da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho (MPT) e Superintendência Regional do Trabalho, no interior do Pará. O garoto faz parte de um grupo de mais de 200 trabalhadores flagrados em diversas irregularidades trabalhistas durante cinco operações - denominadas operação Zacimba Gaba - em cinco fazendas, entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro.

Cada uma das fazendas, em Capitão Poço, Garrafão do Norte, Tomé Açu e Terra Alta, teve uma pessoa a ser responsabilizada em inquérito policial e procedimento do MPT. As informações foram divulgadas pela Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

Funcionários de plantações de açaí, dendê e soja encontrados não tinham equipamentos de proteção nem vínculo formalizado. Eles viviam em alojamentos irregulares, com instalações elétricas precárias, banheiros inadequados e sem controle de horário. As condições de trabalho eram tais que uma das fazendas era conhecida como “Senzala”.

Os 225 trabalhadores encontrados também serão assistidos pelo MT e MPT, para que sejam indenizados e que tenham seus direitos trabalhistas considerados (Divulgação/Polícia Federal no Pará)

O adolescente foi encontrado no município de Terra Alta. Ainda segundo a PF, medidas serão adotadas para a reparação dos direitos do rapaz, que foi afastado das atividades. Os 225 trabalhadores encontrados também serão assistidos pelo MT e MPT, para que sejam indenizados e que tenham seus direitos trabalhistas considerados. As investigações da Polícia Federal continuam em andamento.

A operação foi batizada de "Zacimba Gaba" em homenagem à princesa da nação Cabinda, em Angola, que foi levada escravizada da África para o Brasil em 1690, nas regiões de São Matheus e Itaúnas, no Espírito Santo.