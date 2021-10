Condenado por tráfico de drogas, homem é morto em ação da PM em Parauapebas

No começo da noite da última terça-feira, 26, Jean Carlos de Sousa Sardinha, conhecido como "Bom Malandro", foi morto em uma ação da Polícia Militar em Parauapebas, sudeste do Pará. O homem foi baleado durante uma abordagem a um ponto de venda de drogas após, segundo a PM, ter reagido.

Segundo informou o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 17h30, uma guarnição foi acionada via denúncia anônima, onde foi relatado que havia um homem conhecido como "Bom Malandro" dentro de uma residência na esquina das ruas G1 e G4, do bairro Ipiranga, junto com outros quatro homens, todos armados e vendendo drogas.

Os policiais se deslocaram ao endereço, montaram o cerco e bateram à porta. Foi Jean Carlos quem abriu a porta e, ao perceber que os visitantes eram policiais militares, ele teria pegado um revólver calibre 22 e apontado para a guarnição.

Um dos policiais, a fim de repelir o que chamou de "injusta agressão e iminente disparo de arma de fogo", deflagrou um tiro que atingiu a região do peito de Jean. Depois de ferir o suspeito, os policiais pediram à outra viatura e levaram o homem ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde o médico plantonista informou que ele não resistiu ao ferimento.

No bolso de Jean Carlos, a PM encontrou 36 gramas de de maconha. Chegando à delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência, a PM ficou sabendo que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Açailândia, no Maranhão, contra Jean, pelo crime de tráfico de drogas, o qual foi condenado a cumprir uma pena de nove anos de reclusão.