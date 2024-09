Condenada por integrar facção criminosa do Pará, 'Jôh Pimentinha' é presa no Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Estado do Pará, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Maria Joana Viana de Moraes, conhecida como “Jôh Pimentinha”. A mulher foi detida em uma via que dá acesso à comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a polícia, Maria foi condenada a 20​ anos de prisão por integrar uma facção criminosa, que atua no estado do Pará. A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após investigação conduzida pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC-PA), subordinada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO-PA). A operação contou com o apoio da 56ª Delegacia de Polícia de Comendador Soares, no Rio de Janeiro.

A prisão da acusada complementa a operação “Cara-Crachá”, deflagrada em 30 de junho de 2023 no município de Igarapé-Miri, no Pará, que já havia resultado na captura de outros nove membros da facção.

Entre os presos na operação estão Wagner Miranda Lobato, Bruno Lobato Barbosa e Tatiana Dias Correa, além de outros integrantes envolvidos em crimes de extorsão a comerciantes. Com a prisão de “Jôh Pimentinha”, todos os 11 investigados na operação foram detidos.