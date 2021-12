Condenada por assalto a banco no Maranhão é presa em Marabá

A Polícia Civil do Pará executou mandado de prisão contra uma mulher condenada por assalto a banco na cidade de Imperatriz (MA). Ela foi presa na tarde da última terça-feira (14) em uma residência da rua Manaus, do bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. As informações são do blog do Zé Dudu

Acusada, que não teve o nome divulgado, foi presa em 2017, na cidade de Imperatriz, juntamente com outros integrantes de uma organização criminosa especializada na prática de crimes contra instituições financeiras na modalidade “vapor”.

Na ação, foram apreendidos seis coletes balísticos, um fuzil calibre 762, dois coldres de pistola, uma mochila com cordel detonante, uma sacola de cordão detonante, seis artefatos explosivos, 117 cartuchos de munição, dois artefatos de explosivo montado, entre outros objetos.

Os materiais foram apreendidos e a acusada permanece à disposição da Justiça.