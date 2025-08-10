Concessionária de carros é assaltada na rua dos Munudurucus, em Belém
Assalto ocorreu na manhã deste sábado (09), véspera do Dia dos Pais
Pelo menos dois assaltantes roubaram funcionários de uma concessionária de veículos localizada na rua dos Mundurucus, entre as travessas dos Apinagés e Padre Eutíquio, na manhã do último sábado (9), véspera do Dia dos Pais. O assalto foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Os dois criminosos entraram armados com um revólver cada no estabelecimento. O crime ocorreu às 11h34, quando os assaltantes renderam os funcionários. Duas mulheres e dois homens tiveram seus pertences roubados como celulares e cordões.
Um dos assaltantes usava calça preta e camisa de mangas compridas listradas nas cores preta, cinza e branca com um capacete preto. O outro estava com boné cinza, camisa azul de manga comprida com logo de uma loja de departamentos de Belém e calça comprida na cor bege.
O vídeo não mostra violência física nas vítimas. Entretanto, os quatro reféns sofrem ameaças dos criminosos durante a ação. "Me dá esse cordão aí! Está pensando que eu estou de brincadeira?!", diz o criminoso com roupas pretas para uma das reféns.
Enquanto isso, o segundo criminoso revista o bolso das calças dos outros reféns pegando celulares. "Passa a bolsa lá! Agora irmão! Pensa que eu estou brincando no bagulho!", grita o criminoso de preto para outro refém. O assaltante revira a mochila atrás de mais objetos. Os reféns respondem que ali só estão trabalhadores.
Antes de fugir, o assaltante de preto ainda manda todos os reféns olharem para baixo e levantarem as mãos. Em menos de cinco minutos, os dois criminosos saem trancando os funcionários na sala de vidro.
A redação integrada de oliberal.com solicitou resposta da Polícia Civil sobre a investigação deste crime.
