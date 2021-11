Complexo do Ver-o-Rio, em Belém, vai passar por obras de revitalização

O Complexo Turístico do Ver-o-Rio, um dos principais pontos turísticos de Belém, deverá passar por reformas e serviços de recuperação. Na manhã deste sábado (27), o prefeito Edmilson Rodrigues assinou a Ordem de Serviço no valor de R$ 998.565,00 para obras de revitalização. As obras serão fiscalizadas pela equipe do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), e se iniciam na próxima semana, com previsão de 60 dias de conclusão.

O serviço vai abranger a recuperação das calçadas em pedra portuguesa e reformas dos telhados em cavaco, da quadra de areia e da praça. Também será realizada a reforma do quiosque da Guarda Municipal de Belém (GMB) e das passarelas, bem como a modernização da iluminação e pintura geral.

A administração do Complexo Turístico do Ver-o-Rio é atribuída à Coordenadoria de Turismo de Belém (Belémtur). Na atual gestão foi realizada uma visita técnica em parceria da Belémtur com a Seurb e foram encontradas diversas situações que exigem melhorias, conforme informou a prefeitura.

Complexo

O projeto de construção do Complexo Turístico do Ver-o-Rio começou em 1999. Comidas típicas, shows musicais, cultura e uma exuberante paisagem podem ser apreciadas no espaço. O complexo possui bares, um palco, playground, calçadão de pedra portuguesa e um marégrafo - aparelho que mede o nível da maré – entre outros elementos.