Comoção marca a despedida ao empresário Ycaro Vila Nova, morto durante assalto em Castanhal

Familiares e amigos de Ycaro Lucas Araújo Vila Nova, de 28 anos, se despediram na tarde desta quinta-feira, 22, do jovem empreendedor que foi morto durante um assalto em sua loja ocorrido no começo da tarde de quarta-feira, 21, no bairro Centro, em Castanhal, no nordeste do estado.

Durante o velório o irmão da vítima, Yago Luan Santos Vila Nova, falou muito emocionado que o Ycaro era uma pessoa calma e bastante lutadora. “Ele era especial. Uma pessoa muito calma e que nada tirava a paz dele. Também sempre preocupado com todos e que lutou muito para chegar onde chegou”, contou.

Yago Lucas era o mais novo de três irmãos e era do município de Imperatriz , no Maranhão, e morava em Castanhal há cerca de dez anos. “Ele veio para cá para lutar e para trabalhar e aqui construiu família e tinha muitos planos. Começou trabalhando com assistência técnica, compra e venda de celulares novos e usados até montar a loja”, disse Yago Vila Nova.

Em novembro a loja da vítima, de compra e venda de celulares Iphone completou um ano e segundo Laiza Yasmim Vila Nova, irmã de Ycaro, foi furtada logo que inaugurou e que mesmo assim, o empresário não desistiu do empreendimento.

“Ano passado, no dia 17 de dezembro a loja foi arrombada de madrugada e levaram grande parte da mercadoria que ela tinha acabado de comprar e mesmo assim ele não desistiu e continuou no mesmo lugar e um ano depois mais um assalto e ele foi assassinado”, disse a irmã da vítima.

Ycaro Lucas Araújo Vila Nova era casado e deixou dois filhos menores de dez anos. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta no cemitério São José.

Comoção

A morte de Ycaro Lucas Vila Nova foi bastante comentada em Castanhal. A vítima era muito conhecida, principalmente nas redes sociais. A vendedora ambulante, Maria da Conceição, de 50 anos, lamentou o ocorrido. “Esse rapaz era um verdadeiro lutador e vivia para o trabalho. E infelizmente o ramo de vendas dele despertou a ganancia dos bandidos. Desde a hora que eu soube do que aconteceu não consegui mais pensar em outra coisa. Estou ainda em choque”, disse.

Maria Du Carmo Araújo, vendedora autônoma, disse que não conseguiu dormir direito pensado na violência como tudo aconteceu. “Nunca vi em Castanhal um assalto assim. Esse rapaz era muito jovem e tinha muita vida pela frente”, comentou.

Sobre o caso

A loja fica localizada na travessa Floriano Peixoto, a poucos metros da sede da Superintendência da Polícia Civil do Pará (PCPA) da cidade. Pelo menos três pessoas participaram do crime. De acordo com a PCPA, Ycaro estava armado e foi morto ao tentar atirar nos suspeitos. Um envolvido no crime, Henrique Llohan Andrade Silva, que levou um tiro no ombro, foi preso.

A vítima ainda chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu assim que chegou no hospital.

Policiais civis, que estavam na unidade da PCPA próxima do local do crime, escutaram os tiros e foram investigar do que se tratava. Ao perceberem que era um assalto, os agentes de segurança trocam tiros com os suspeitos. Dois envolvidos foram baleados. Henrique foi socorrido até uma UPA e depois detido. O outro suspeito fugiu com um outro participante num Fiat Argo preto, de placa RFQ-5137.

O carro só foi localizado após militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12ºBPM) realizarem uma abordagem rodovia-BR-316, numa localidade conhecida como "Trevo da Vigia", em Santa Izabel do Pará. Três pessoas estavam dentro do automóvel e atiraram contra a guarnição. A PM revidou. Não foi informado se algum militar foi alvejado. Os envolvidos fugiram para uma área de invasão, identificada como “Piçarreira”. Eles ainda não foram encontrados pela polícia.

No local da perseguição, a PM apreendeu uma pistola calibre 380 e outra de 9mm, além do Fiat Argo utilizado na fuga.

Câmeras registraram todo o assalto

O circuito interno de vigilância da loja registrou o momento do assalto. Henrique aparece armado, vestindo uma camisa longa branca e de boné preto, anuncia o assalto e rende um rapaz com a camisa da seleção brasileira.

A atendente guarda o celular dela na bancada, enquanto o suspeito aponta a arma para ela. Os funcionários são rendidos, junto com Ycaro.

Henrique retorna até a porta do estabelecimento para que o comparsa entrasse na loja. Assim que Henrique se vira para trás, numa ação rápida, Ycaro saca uma pistola e atira em direção contra a dupla. O suspeito revida. Os tiros quebram a porta de entrada da loja, que é de vidro.

O envolvido no crime corre em direção da vítima e depois não aparece mais na imagem. Henrique surge ensanguentado e mancando. O suspeito retorna para o local do crime e se senta numa poltrona. Após alguns minutos, policiais civis aparecem armados.

A PCPA disse, por meio de nota, que a ocorrência está sendo investigada pela delegacia do município de Castanhal e está realizando buscas para achar os outros envolvidos no crime.