VÍDEO: Escritório de vereadora é alvo de operação da PF que apura compra de votos

O escritório do comitê de uma candidata a vereadora de Belém foi alvo na manhã deste domingo (15) de uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Com o objetivo de apurar o crime de corrupção eleitoral, a Operação Boitatá III, cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª. Zona Eleitoral de Belém, no comitê eleitoral da candidata a vereadora para Belém. Veja:

Segundo a PF, a operação se deu "em decorrência do desdobramento das investigações que ensejaram a prisão por compra de votos de um cabo eleitoral do candidato, no dia anterior".



Foram apreendidos documentos e um telefone celular. Os materiais apreendidos serão analisados e se confirmadas as suspeitas os investigados responderão pelo crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). A pena para os crimes previstos pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.