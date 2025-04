Comerciantes retiram mercadorias da loja de produtos chineses atingida por incêndio em Belém

Comerciantes continuavam, na manhã desta terça-feira (15), retirando mercadorias da loja de produtos chineses que pegou fogo, na segunda-feira (14), na rua Santo Antônio, no centro comercial de Belém. A área em frente está isolada.

Walmira Oliveira, 56 anos, tem uma banca de roupas bem em frente à loja que pegou fogo. Ela trabalha aqui há 10 anos, e disse que a loja já está aqui há mais tempo. Ela trabalha de 9 às 16 horas. Terminou o expediente e foi pra casa dela, na Marambaia. À noite ela ficou sabendo do incêndio, e, preocupada, voltou aqui para o Comércio para acompanhar os trabalhos e também para cuidar de sua mercadoria.

incêndio loja comércio Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal Foto: Adriano Nascimento | O Liberal

VEJA MAIS

Ela disse que não tinha ninguém na loja na hora. Walmira chegou aqui por volta das 20h30. "Quando cheguei, só estava fumaça. De repente, o fogo se alastrou. Foi muito rápido, os bombeiros não estavam conseguindo controlar". A comerciante disse que sempre teve medo de incêndio. "Tem muita fiação elétrica antiga", disse.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou o incêndio no comércio de Belém foi controlado sem registro de vítimas. "O fogo consumiu principalmente o andar superior do imóvel. As causas do incidente serão apuradas", comunicou a instituição.