Falta de energia e barracas dificultam ação dos bombeiros em incêndio no Comércio, em Belém

A falta de energia elétrica causada pelas chamas que tomaram na noite desta segunda-feira, 14, lojas da rua Santo Antônio, no Comércio de Belém, está dificultando o trabalho dos Bombeiros no local. O combate ao incêndio também tem como obstáculos as barracas de vendedores - que atrapalham o acesso ao local.

Muitos comerciantes chineses, proprietários de outras lojas da região, acompanham de perto o combate ao fogo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram equipes do Corpo de Bombeiros no local retirando alguns itens do interior do estabelecimento, entre eles um ventilador em chamas. Mas, o que começou como um foco moderado de fogo acabou se intensificando e se alastrou por toda a loja.

Nesta sexta-feira(15/4), a Equatorial Pará informa que "não recebeu nenhuma ocorrência sobre o caso em seus canais de atendimento. Mesmo assim, a distribuidora enviou uma equipe neste amnhã até o local, que "constatou que o incêndio aconteceu na parte interna do imóvel e não afetou a rede elétrica externa, de responsabilidade da Equatorial Pará".