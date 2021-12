Comerciante é assassinado a tiros na porta de casa em Novo Progresso

O dono de um estabelecimento que comercializa objetos de ferro ou metal usados e sucatas, popularmente conhecido como "ferro velho", e que atendia pela alcunha de "Cabelo", foi assassinado a tiros diante da própria residência, no bairro Vista Alegre, em Novo Progresso. O crime foi destaque nos portais O Impacto e Folha do Progresso

De acordo com informações apuradas no local , um homem se aproximou da vítima em uma motocicleta modelo Fan 160 e, após conversar por alguns minutos com o comerciante, disparou três tiros. Em seguida, fugiu em rumo ignorado. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo funcionários do ferro velho, pelo menos dois disparos atingiram a cabeça de "Cabelo" e também o abdômen da vítima, deixando-a sem qualquer chance de defesa.

A polícia suspeita de acerto de contas, mas não elimina outras hipóteses. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança dos arredores para tentar identificar o autor dos disparos.