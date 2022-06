Comando Militar do Norte lamenta a morte de soldado em atropelamento na Augusto Montenegro

O Comando Militar do Norte (CMN) se manifestou, por meio de nota, em relação à morte do soldado do Exército Brasileiro, Thiago Ataide de Filho, de 20 anos, que foi atropelado na noite de quarta-feira (1º), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O CMN confirma que o militar era aluno do Curso de Formação de Cabos (CFC), ministrado no Parque de Manutenção da 8° Região Militar, em Belém, e diz que o 8°Depósito de Suprimento abrirá um processo administrativo para apurar as causas do acidente. “A unidade acompanha a ocorrência com uma equipe de assistência psicológica à família”, afirma em nota.

Segundo imagens da câmera de um veículo que estava no local no momento exato do acidente, Thiago trafegava numa motocicleta, no sentido Belém-Icoaraci, quando avançou o sinal vermelho, na altura do Km 1 da avenida Augusto Montenegro. Ele tentou frear e foi projetado pelo veículo.

Thiago, sem conseguir controlar a velocidade do próprio corpo, chegou a dar alguns passos em pé na pista, mas caiu embaixo do ônibus, da linha Marambaia-Ver-o-Peso, sendo esmagado pelas rodas traseiras.

Avanço do sinal vermelho foi a causa do acidente

Apesar de especulações de testemunhas a respeito das condições da moto que o militar pilotava, que diziam que o acidente poderia ter sido motivado pelo fato de os pneus estarem carecas e apresentarem rasgos, a perícia criminal do Instituto Médico Legal (IML) assegura que o acidente foi provocado por ultrapassagem indevida do semáforo, por parte do soldado, e que não houve colisão entre os veículos.

A perícia criminal informou que posteriormente faria a análise mecânica da moto para ter maiores subsídios sobre o ocorrido com o pneu.