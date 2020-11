Com sinais de espancamento, corpo é encontrado em matagal

O corpo de um homem, ainda não identificado e, provavelmente, morto a pauladas, foi encontrado por policiais militares na manhã desta segunda-feira, Dia de Finados (02), no bairro Liberdade, em Breu Branco, município do sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo relatos de testemunhas, o corpo aparenta ter cerca de 25 anos de idade e a área em que foi localizado fica perto do linhão da Eletronorte. Segundo a Polícia Militar, trata-se de uma área descampada, em geral, usada por moradores como campo de futebol.

Ainda de acordo com a polícia, eram visíveis marcas de espancamento no corpo do homem. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o jovem e procura saber as circunstâncias da morte.

O Instituto Médico Legal (IML), em Tucuruí, também na região sudeste do Pará, etá responsábel pela necropsia, o procedimento médico capaz de determinar a causa e modo da morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente.