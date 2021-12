Colisão entre veículos deixa duas pessoas feridas na PA-457, em Santarém

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (31), no km 19 da Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457), via de acesso às praias e balneários de Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações repassadas à polícia, a caminhonete seguia da vila de Alter do Chão para a área urbana do município e o caminhão que transportava gelo fazia o percurso inverso. A colisão teria acontecido por volta de 7h da manhã.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e se deslocou para o local. Apesar da gravidade da batida, não houve morte. Duas pessoas ficaram feridas.

“Nós chegamos aqui e nos deparamos com essa situação e nossa médica avaliou o rapaz que vinha no caminhão, que era o passageiro, ele teve um trauma na região frontal, mas nada grave, estava estável. O motorista da caminhonete foi conduzido por populares para a Unidade de Saúde 24 horas de Alter do Chão, onde foi atendido, ele estava com suspeita de fratura no braço e deve ser conduzido ao Pronto Socorro Municipal.” – informou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

Os órgãos de segurança orientam aos condutores uma atenção redobrada, principalmente neste período de fim de fim, quando aumenta o fluxo de veículos nas estradas