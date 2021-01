Colisão entre ônibus e caminhonete deixa população sem energia elétrica no bairro do Telégrafo

Um poste de energia elétrica foi derrubado após uma colisão entre uma caminhonete e um ônibus no final da tarde desta quarta-feira, 6, no bairro do Telégrafo, em Belém. O acidente aconteceu por volta de 17h45, na travessa Coronel Luís Bentes, esquina com a rua Gonçalves Ferreira.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, a caminhonete teria avançado a preferencial e acabou se chocando violentamente contra o ônibus. Na batida, o transporte coletivo perdeu o controle e atingiu um poste de energia, que tombou e caiu na via. Não há informações sobre pessoas feridas. O trecho no qual foi registrado o acidente está sem energia desde a ocorrência.

Outras informações em breve.