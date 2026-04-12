Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Parauapebas

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de duas pessoas na manhã deste domingo (12), na avenida VS-10, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com o agente Reinaldo, do Departamento de Polícia Preventiva (DPP), a ocorrência foi repassada via Centro de Controle Operacional (CCO). Quando a equipe chegou ao local, por volta das 6h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado os óbitos e realizado a remoção das vítimas.

Segundo as primeiras informações, as vítimas são um homem e uma mulher, ambos condutores das motocicletas. Não havia passageiros. O homem foi identificado como Felipe Santos Chaves. Já a mulher não portava documentos no momento do acidente e, até então, aguardava identificação por familiares.

Ainda conforme o agente, a dinâmica da colisão levanta suspeitas. A via possui canteiro central que divide os sentidos, mas a batida ocorreu em uma das mãos da pista, o que indica a possibilidade de que um dos veículos estivesse trafegando na contramão.

“É uma situação que ainda vai ser apurada. A via tem divisão, mas a colisão aconteceu no mesmo lado, o que levanta essa hipótese”, explicou.

Os corpos foram removidos pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Com informações do Correio de Carajás.