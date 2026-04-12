Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Parauapebas
As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes
Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de duas pessoas na manhã deste domingo (12), na avenida VS-10, em Parauapebas, no sudeste do Pará.
De acordo com o agente Reinaldo, do Departamento de Polícia Preventiva (DPP), a ocorrência foi repassada via Centro de Controle Operacional (CCO). Quando a equipe chegou ao local, por volta das 6h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado os óbitos e realizado a remoção das vítimas.
Segundo as primeiras informações, as vítimas são um homem e uma mulher, ambos condutores das motocicletas. Não havia passageiros. O homem foi identificado como Felipe Santos Chaves. Já a mulher não portava documentos no momento do acidente e, até então, aguardava identificação por familiares.
Ainda conforme o agente, a dinâmica da colisão levanta suspeitas. A via possui canteiro central que divide os sentidos, mas a batida ocorreu em uma das mãos da pista, o que indica a possibilidade de que um dos veículos estivesse trafegando na contramão.
“É uma situação que ainda vai ser apurada. A via tem divisão, mas a colisão aconteceu no mesmo lado, o que levanta essa hipótese”, explicou.
Os corpos foram removidos pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente. Com informações do Correio de Carajás.
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