Colisão entre dois automóveis deixa trânsito lento na avenida Centenário

Um acidente entre dois automóveis, sem gravidade, deixou o trânsito lento na avenida Centenário, próximo ao elevado Gunnar Vingren, que liga a via à avenida Júlio César, em Belém. Não há registro de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 8h30 desta quinta-feira (20). Um dos veículos colidiu com a traseira do outro. A região do porta-malas do carro da frente ficou bastante danificada. Veículos que passam pelo local precisam desviar do acidente.