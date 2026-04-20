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Colisão entre carros deixa dois mortos e quatro feridos na PA-256, em Ipixuna do Pará

Acidente ocorreu na Vila Canaã; versão preliminar aponta que um dos veículos teria capotado antes de atingir o outro

O Liberal
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Colisão entre carros deixa dois mortos e quatro feridos na PA-256, em Ipixuna do Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Uma colisão entre dois carros de passeio deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na PA-256, nesta segunda-feira (20), nas proximidades da Vila Canaã, distrito de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado. O acidente ocorreu logo após a travessia do rio Capim.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a dinâmica do acidente. No entanto, de acordo com informações que circulam nas redes sociais, um dos veículos teria capotado e, ao girar na pista, acabou atingindo o outro carro.

Também não há detalhes sobre a velocidade em que os veículos trafegavam no momento da colisão. As identidades das vítimas que morreram ainda não foram divulgadas, e não há atualização oficial sobre o estado de saúde das quatro pessoas feridas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o impacto da cena e o susto de pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Equipes de socorro foram acionadas e atenderam a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as circunstâncias do acidente, que teve duas vítimas fatais, são apuradas pela Delegacia de Ipixuna do Pará. Perícias foram solicitadas".

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