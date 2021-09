Colisão entre carro de passeio e caminhão deixa uma pessoa morta em Santa Maria

Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta, na tarde desta quinta-feira (16), no quilômetro 84 da BR-316, no município de Santa Maria, nordeste paraense. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já deslocou uma equipe para atender a ocorrência.

De acordo com a PRF, os veículos colidiram de frente, e o motorista do carro de passeio morreu no local. As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas, porém, segundo a PRF, um dos veículos pode ter tentado realizar uma ultrapassagem, sem sucesso.

A Polícia Civil, por meio Delegacia de São Francisco do Pará, foi acionada para providenciar os serviços de remoção ao Instituto Médico Legal (IML), e dar início às investigações do caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de passeio totalmente destruído e a vítima, já sem vida, presa às ferragens, com o rosto deformado. O caminhão envolvido na batida também aparece nas imagens com a parte da cabine, onde fica o motorista, desconexa da carroceria, o que reforça a violência do choque entre os dois veículos.