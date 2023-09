Colisão entre carreta e carro de passeio deixa 4 mortos na BR-010, em Paragominas

Um grave acidente foi registrado durante o final da tarde desta terça-feira (5), na BR 010, km 168, que pertence ao município de Paragominas, sudeste do estado. Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram no local. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens.

Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostram a situação que os veículos ficaram após o acidente. Devido ao impacto, o carro menor e o maior acabaram indo parar na lateral da pista e várias partes dos carros ficaram espalhadas pela via. Pessoas que registraram o caso narram a situação e relatam que o caminhão baú teria passado por cima do carro de passeio, que acabou sendo esmagado. No vídeo ainda é possível notar que um caminhão do Corpo de Bombeiros está no local e equipes trabalham para tentar verificar a situação das vítimas e retirar os corpos das ferragens.

De acordo com as informações preliminares de testemunhas, um homem seria uma das vítimas e ainda estaria preso dentro do carro de passeio. Outra pessoa que perdeu a vida estaria jogada na pista. Os bombeiros estariam utilizando várias ferramentas para tentar cortar a lataria do veículo menor e conseguir retirar os corpos das vítimas de dentro. No caminhão baú, a cabine ficou completamente destruída e o condutor do veículo estaria preso às ferragens, no entanto, não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. O veículo de grande porte aparece virado no vídeo, com as rodas para cima.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou na interdição da via, para que o trabalho de resgate dos corpos fosse realizado pelos bombeiros. Ambulâncias do Samu também estiveram no local, no entanto, não há informações se atendimentos a vítimas, possivelmente feridas, ocorreram. O fluxo de carros seguia lentamente durante as horas que a área precisou ser isolada. Conforme a PRF, a equipe que está no local do acidente apurando o caso tem cerca de cinco dias para concluir o laudo pericial, com a determinação da causa do acidente. As autoridades também irão ouvir mais testemunhas que possam auxiliar na elucidação do caso. Além disso, por conta da quantidade de vítimas mortas, o prazo para a entrega do laudo pode ser estendido por até 30 dias.