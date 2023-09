Motorista morre após perder o controle do veículo e colidir com poste, em Belém

Um motorista morreu após o carro conduzido por ele colidir com um poste, no bairro da Pedreira, em Belém. O acidente ocorreu, na madrugada desta segunda-feira (4), na avenida Marquês de Herval com a travessa Alferes Costa.

As primeiras informações indicam que ele perdeu o controle da direção do veículo. Moradores disseram que, desde então, estão sem energia naquela área. A Polícia Científica do Pará confirmou que foi acionada para essa ocorrência por volta das 4h30 da madrugada.

A Equatorial Pará informou que suas equipes de manutenção já foram mobilizadas para substituir a estrutura atingida no acidente, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 4. O trecho em que aconteceu o acidente foi isolado e 954 clientes estão com fornecimento de energia interrompido neste momento. A previsão para restabelecer o serviço dos clientes impactados é até o final do dia desta segunda-feira, ainda segundo a Equatorial.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a avenida Marquês de Herval está parcialmente interditada, no aguardo da Equatorial para o trabalho de retirada e substituição de um poste.

Na madrugada desta segunda-feira, 4, um condutor bateu no poste e morreu no local. O veículo já foi retirado da via e levado para o Pátio de Retenção. Agentes da Semob encontram-se no local orientando e organizando o trânsito para garantir a fluidez e segurança viária.