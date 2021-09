Colisão entre caminhão e caminhonete deixa uma pessoa ferida em Itaituba

Um acidente entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na BR-163, em Itaituba, região sudoeste do Pará, na tarde da última quarta-feira (1º). A vítima, uma mulher ainda não identificada, fraturou um dos braços e foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). O estado de saúde dela não foi divulgado.

A colisão ocorreu próximo à entrada da Vicinal dos Brabos. De acordo com informações de testemunhas, a caminhonete bateu fortemente contra o caminhão, o que deixou parte do veículo menor bastante danificada. Não há informações sobre a dinâmica da colisão.

Fotos divulgadas logo após o acidente mostram que a lateral da caminhonete foi aparentemente arrancada. Na carroceria do veículo, haviam duas motocicletas que estavam sendo transportadas e não sofreram danos.

A caminhonete pertence a uma empresa que faz o transporte de pessoas na região garimpeira de Itaituba. Não se sabe se no momento da colisão o veículo seguia para a sede do município ou para o garimpo. As informações são do site Giro Portal.