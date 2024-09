Colisão entre 2 ônibus deixa trânsito lento na BR-316, em Ananindeua

Dois ônibus colidiram entre si na manhã desta quinta-feira (12/9), na altura do quilômetro 3 da BR-316, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. A causa do acidente, registrado na via sentido Ananindeua-Belém, ainda é desconhecida. Não há relatos de feridos. Por conta do acidente, o fluxo de veículos naquela faixa ficou bastante lento. Até às 7h, apenas motociclistas conseguiam transitar pelo local, ainda com dificuldades.

VEJA MAIS

Vídeos sobre o caso foram compartilhados nas redes sociais e, em um deles, um rapaz relata como, supostamente, a colisão entre os dois ônibus aconteceu, bem em frente a uma parada de ônibus próxima de universidade particular. “O ônibus ia sair e o outro bateu do lado dele. Tapou praticamente tudo. Lá para frente não passa nada mais. Não sei se alguém se machucou”, diz o cinegrafista amador.

Outra gravação também mostra o trecho bloqueado após o sinistro e curiosos próximos aos ônibus. Um dos veículos envolvidos no acidente teve danos no para-choque e na janela frontal, que se desprendeu.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará sobre o caso e aguarda retorno.