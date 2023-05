Cobrador é baleado no trabalho e morre no Hospital Municipal de Marabá

O cobrador de uma empresa Sérgio da Silva Pereira, 37 anos, foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (26), no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste paraense. O crime ocorreu na Quadra 65 da Rua Angelim, Residencial Tocantins. Com informações do Debate Carajás.

A vítima foi socorrida com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado Vinícius Cardoso, superintendente da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, disse ao Correio que Sérgio foi recebido a tiros ao chegar em endereço para realizar o trabalho. “O morador fugiu do local e está desaparecido”, disse Cardoso.

Apesar dos detalhes sobre o crime, as autoridades não revelaram a identidade do suspeito. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC para saber se o residente foi localizado ou não. A reportagem aguarda retorno.