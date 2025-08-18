Capa Jornal Amazônia
Cliente é morto a tiros dentro de bar em Novo Repartimento

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima

O Liberal

Dinailson de Jesus Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (17) no Projeto de Assentamento São Geraldo, na Vila Cachoeirinha, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O crime, que ocorreu por volta das 18h, está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima, que estava em um bar. Os tiros atingiram principalmente o rosto de Dinailson, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu em frente ao estabelecimento. Em seguida, os atiradores fugiram em alta velocidade, sem deixar pistas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local ainda na noite de domingo para dar início às investigações, que buscam esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Palavras-chave

polícia

homicídio em novo repartimento

sudeste paraense

homem morto a tiros em bar
