Círio 2022: Exército emprega 1.300 militares para festividades

A 230ª edição do Círio de Nazaré contará com um reforço de 1.390 militares do Comando Militar do Norte (CMN). Eles atuarão para garantir a segurança dos romeiros e a fluidez das principais romarias da Festividade.

Neste sábado (8), pela manhã, o Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, do 8ª Depósito de Suprimento da 8ª Região Militar (8º D Sup), será uma das embarcações que integram a Romaria Fluvial. A unidade será um ponto de apoio à equipe de saúde, formada por médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha.

Já na Trasladação, militares da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE) farão a segurança na saída da Imagem Peregrina do Colégio Gentil e nas estações da corda. Também atuarão para facilitar o deslocamento até a chegada à Catedral Metropolitana.

No domingo do Círio, uma das principais missões do Exército Brasileiro é garantir o atrelamento da Berlinda na corda, na Avenida Portugal com a Rua 15 de novembro. Além disso, no entorno do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), o cordão humano formado por militares do 8º D Sup, do Parque Regional de Manutenção da 8ª Região Militar (Pq R Mnt/8) e do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) garantirão que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegue à Basílica Santuário.

“Depois de dois anos, este deve ser um círio todo especial. É uma das missões que todos nós estamos orgulhosos em participar. É aquela atividade que a gente não precisa escalar ninguém. São 1300 militares voluntários, pois todos querem fazer parte dessa grande manifestação de fé”, destacou o Comandante Militar do Norte, General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves.

O trabalho do Exército Brasileiro, integrado à sociedade paraense, ocorre em parceria com a Diretoria da Festa, órgãos de segurança pública e demais agências de apoio ao Círio de Nazaré.