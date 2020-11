Cinco veículos adulterados são apreendidos na Sacramenta

A Polícia Civil localizou e apreendeu cinco veículos automotores que sofreram adulteração em uma oficina, no bairro da Sacramenta, em Belém, nesta quarta-feira (25).

De acordo com os agentes da PC, o crime estava sendo investigado desde o início de novembro, após cinco vítimas registrarem ocorrências denunciando um casal.

Os indiciados diziam ser donos de uma empresa de conserto de veículos. Eles afirmaram que, ao receberem os automóveis para o serviço, desmontavam, revendiam as peças para terceiros e sumiam com os veículos.



Após a investigação, os agentes conseguiram localizar os veículos em uma oficina no Sacramenta. Os carros estavam parcialmente desmontados e sem as peças, que já haviam sido revendidas.

Os cinco veículos foram apreendidos e as peças encaminhadas para perícia.



A Polícia Civil ouviu as vítimas e o casal foi indiciado pelo crime de estelionato. A PC também instaurou um inquérito e as investigações devem seguir para localizar os indiciados.