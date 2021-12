Cinco pessoas são presas e dois adolescentes apreendidos por assalto a estabelecimento bancário, em Cametá

Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos, no começo da tarde desta terça-feira (28), na cidade de Cametá, no nordeste paraense, sob suspeita de praticarem assaltos a um estabelecimento bancário localizado na rua Coronel Raimundo Leão, na área central do município, por volta das 12h30.

A prisão do primeiro suspeito, Wellington da Cruz, 25 anos, foi realizada ainda no local do crime por um policial à paisana. Com o rapaz, foram apreendidas a motocicleta utilizada na ação criminosa, além de uma arma do tipo garrucha e um cartucho calibre 32.

Indagado sobre seus comparsas, Wellington informou o paradeiro do restante do grupo. Após o assalto, segundo o suspeito, o bando se encontraria em um conjunto habitacional popular. No local, os policiais encontraram um adolescente de 16 anos, que informou onde estava uma parte da quantia roubada do estabelecimento, bem como o endereço de outros envolvidos.

Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar os demais suspeitos. Com eles, a polícia apreendeu uma quantia de aproximadamente R$ 10 mil, relógios, celulares, óculos, roupas, drogas, balança de precisão e máquina de crédito/débito. Todo o material, assim como os suspeitos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cametá, onde foram realizados os procedimentos legais.