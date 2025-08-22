Cinco pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

Cinco pessoas que estavam em um carro de passeio morreram em um acidente de trânsito em Dom Eliseu, sudeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que as vítimas estavam colidiu com um caminhão bitrem no km 56 da BR-222. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. O condutor do caminhão foi socorrido.

Ainda segundo as informações policiais, não há detalhe sobre a identidade das vítimas. Os ocupantes do carro de passeio morreram na hora. O condutor do caminhão recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado para um hospital em Dom Eliseu.

Segundo a PRF, será necessário o apoio de uma equipe dos bombeiros para realizar a retirada dos corpos do carro de passeio.

“Equipes do SAMU estão no local e aguarda-se a chegada do Corpo de Bombeiros Militar para realizar o desencarceramento das vítimas presas no automóvel”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.